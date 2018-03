從「射飛彈」到「川金會」專家：金正恩進化成戰略家

2018-03-09 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕北韓領導人金正恩去年頻繁以核武示威,今年初卻態度大轉變,藉參加平昌冬奧和緩與南韓關係,也表示願意與美國就北韓無核化展開會談。有學者專家評論,外界低估了金正恩的能力,而金正恩正像一位戰略家一樣實踐自己的計畫。

《紐約時報》7日報導,學者專家觀察北韓領導人金正恩去年至今的行動,表示金正恩正在展現應對國際政治的自信,而不是像以前一樣到處扔炸彈。任教南韓高麗大學(Korea University)、前南韓副外長金聖翰(Kim Sung-han)表示,金正恩「是很難應付的國家領袖。有膽量也注意細節,並且有想贏的野心」。

前美國駐聯合國大使李察遜(Bill Richardson)認為,外界「低估了金正恩,他似乎正在進化成一位有計畫的戰略思考者,而非像先前一樣亂扔炸彈」,並稱金正恩「對於緩和韓半島局勢已有一套盤算」。

弗萊徹法律與外交學院(Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University)的兩韓專家李晟允(Lee Sung-yoon)對於金正恩近日的作為評論,「金正恩如果不是決定做一個好人,就是他正在為完備自己的核計畫爭取時間和錢」。

首爾東國大學(Dongguk University)北韓問題專家高有煥(Koh Yu-hwan)則評論,北韓在平昌冬奧期間願意與南韓展開會談,是因為「金正恩在誇耀自己的核武後,給他和美國與南韓平起平坐的地位」。高指出,回顧過去幾個月即可發現,「金正恩越來越有自信,他抓緊了每個關鍵時刻採取主動」。