世紀懸案露曙光？ 傳奇女飛行員失蹤81年可能有答案了

傳奇女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）1937年環球飛行時失蹤，從此人間消失。（法新社）

2018-03-09 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕傳奇女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）於1937年展開環球飛行，但她卻在太平洋上離奇消失，過了81年仍然下落不明。不過一項最新法醫研究顯示，艾爾哈特的遺骨很可能早在1940年就被發現了，但當時被誤認為男性骨骸，如今的科技顯示那具遺骸99％就是艾爾哈特。

據《BBC》報導，按照航線來看，艾爾哈特失蹤前可能是在太平洋尼庫馬羅羅環礁（Nikumaroro）附近，此處在1940年發現一具遺骨、女性鞋子、海軍物品、一瓶草本利口酒。由於艾爾哈特據稱也隨身帶著草本利口酒，讓外界開始懷疑這是否為女飛行員的遺骸，但13根遺骨被送去研究後，當時的法醫鑑定為男性。

不過，美國田納西大學教授詹茨（Richard Jantz）在最新的一項研究中指出，當時的鑑定是錯的，畢竟20世紀初期的法醫人類學並不完善。詹茨先從艾爾哈特的照片、飛機執照來確認她的身高和身材，甚至找來歷史服裝裁縫師，以分析她的褲長和腰圍。

緊接著詹茨再利用現代法醫人類學常使用的電腦軟體Fordisc，將艾爾哈特的身型和遺骨檔案照進行比對，結果兩者幾乎吻合。可惜的是，這些遺骸已經下落不明，但詹茨強調，目前最令人信服的證據已經出現，除非有其他確切的線索可以推翻，那麼可以說尼庫馬羅羅環礁上的骨骸，就是艾爾哈特的遺骨。