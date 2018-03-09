中國逼科技業回家上市 美媒：一場不能說「不」的婚姻

中國政府正在考慮一項計畫，將阿里巴巴和騰訊等科技巨頭回歸國內股市，扭轉中國企業多年來的海外上市潮。圖為在北京舉行的全國人民代表大會上，一名軍事指揮官向樂隊發起指揮命令。（美聯社資料照）

2018-03-09 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府正在考慮一項計畫，將阿里巴巴和騰訊等科技巨頭回歸國內股市，扭轉中國企業多年來的海外上市潮。美國媒體報導，這些中國科技巨頭沒有別的選擇，受到當地媒體強烈輿論壓力，他們沒有說「不」的權利，就像現實生活中的「逼婚」。

《華爾街日報》報導，阿里巴巴集團主席馬雲表示，他與中國政府的關係是「墜入愛河，但不結婚」。這通常是中國科技企業領導人的觀點，他們和許多中國人一樣出自貧困的背景，這些科技企業領導人避免受到中國政府關注，以及相互有利益關係，但現在他們必須表現出忠誠。

在中國的科技世界裡，政府帶來了很多好處和鉅額資金補助，但北京官方也希望有更多的控制權，而在中國的億萬富翁也不能拒絕。

美國加州克萊蒙特·麥肯納學院（Claremont McKenna College）政府學教授裴敏欣（Minxin Pei）表示，這些中國企業沒有太多好的選擇，「大企業可能是強迫婚姻的受害者，小企業也難逃離這樣的命運。」裴敏欣說，由於中國與西方的關係可能​​會惡化，科技業將日益成為中國與西方地緣政治競爭的舞台。

報導提到，中國政府正在考慮制定計畫，讓騰訊和阿里巴巴集團等科技巨頭回歸國內股市，此舉或將讓受到嚴格管控的中國資本市場更具影響力。

中國政府希望這些企業回家，而這些企業也受到媒體輿論的壓力，都表示他們想回到中國。一家銀行業者表示，「誰敢說『不』？」一名美國企業高層也說，「如果他們說『不』，他們會死的。」