撼動中美關係平衡！ 日媒：台灣旅行法比貿易戰更危險

美國總統川普與中國國家主席習近平。（路透資料照）

2018-03-09 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普簽署對進口鋼鋁課徵重稅，進口鋼、鋁課將分別被課徵25%和10%的關稅，外界解讀可能引發美國與中國或其他國家間的貿易戰。日本媒體認為，中美關係除了可能爆發貿易戰外，現在「台灣旅行法」即將生效，有可能打破中美關係平衡。

《日本經濟新聞》以「中美關係，台灣問題比貿易戰更危險」為題報導，川普告知將對進口鋼鋁課徵重稅前夕，2月28日美國參議院通過「台灣旅行法」，將可能打破過去與台灣官員交流的限制，引發北京當局強烈不滿。中國外交部發言人華春瑩批評，「台灣旅行法」嚴重違反「一中原則」和中美三個聯合公報規定。

中國的知情人士透露，中國對於蔡英文政府日趨感到不滿，軍方相關人士甚至傳出武力統一的強硬言論，「如果川普倒向台灣，有可能演變為火上澆油的結果。」

美國哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）指出，「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然來回應這種威脅，這樣戰爭變得不可避免。他說，在川普和習近平身上也感受到這種危險，擔憂台灣問題成為中美之間導火線。