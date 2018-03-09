國名遭改 台灣正式致函瑞典抗議

2018-03-09 05:00

〔中央社〕瑞典國稅局2月28日公告將把台灣改為「台灣，中國一省」，對此中華民國駐瑞典代表處今天正式致函抗議，強調這是對民主台灣人民的一大傷害，要求取消實施並恢復原名稱。

瑞典國稅局2月28日在官方網站公告，根據國際標準組織（ISO）國家代碼，自3月12日起將對原先使用的中華民國（台灣）（Republiken Kina, Taiwan），更改為「台灣，中國一省」（Taiwan, Provins i Kina）。

針對此事瑞典國稅局新聞單位在3月7日以郵件回覆中央社記者，表示改變國家名稱是為了符合一致的名稱規範，並再次說明在涉及國家代碼和名稱時，他們採用ISO 3166標準。

中央社記者詢問，依據瑞典媒體報導更改台灣名稱前是否曾與瑞典外交部研商？而國稅局對此證實更名前確曾與瑞典外交部對話（dialogue），而瑞典外交部也回答了「台灣名稱」的問題。

對此，駐瑞典代表處今天表示，事件發生後第一時間除與瑞典外交部官員會面，另也與國稅局官員通話，皆表達台灣嚴正抗議，盼收回成命、恢復原來名稱。

駐瑞典代表處說明，近日經蒐集旅居瑞典僑界、留學生、媒體等反應及意見後，今天再次代表中華民國政府及人民，以及旅居瑞典僑社各界，以正式節略（文書）方式致函瑞典外交部、國稅局，表達抗議及高度關注立場。

這份節略強調，瑞典國稅局更改原使用的「中華民國（台灣）」國名，不僅違反歷史事實，更是對民主台灣人民的一大傷害。

代表處呼籲一向以「人權立國」自居的瑞典能正視台灣旅瑞民眾權益，以及緊密的雙邊關係，能責成國稅局收回成命，恢復「中華民國（台灣）」原名稱。（編輯：林治平）