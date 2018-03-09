加泰隆尼亞獨派再出招 建議舉行新公投

2018-03-09 02:12

〔中央社〕西班牙加泰隆尼亞自治區的獨派政黨建議，就制訂「加泰隆尼亞共和國」的新憲法舉行新公投。這個共和國去年10月曾宣告成立，但並未真正生效。

法新社今天取得加泰隆尼亞兩個主要獨派政黨的協議內容，它們也建議建立與自治區政府平行的流亡政府，由遭到罷黜的前自治區主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）領導。

加泰隆尼亞去年10月初違反中央政府禁令舉行獨立公投後，議會在10月27日片面宣告加泰隆尼亞獨立，但遭中央政府接管，普伊格蒙特流亡比利時的布魯塞爾。

這項協議是由普伊格蒙特的「全力為加泰隆尼亞黨」（Together for Catalonia）和加泰隆尼亞左翼共和黨（ERC）達成，但仍須獲得極左派分離主義政黨人民團結候選人黨（CUP）同意。

這項協議主張發動全民參與程序，以確立加泰隆尼亞獨立的目標，這個程序也將催生「未來加泰隆尼亞共和國的憲法」，最後交付公投。

獨派也將在比利時創設「流亡的自由政府」，由普伊格蒙特主持，目標是「促進加泰隆尼亞獨立大業的國際化」，以及與巴塞隆納的自治區政府協調，「推動建立加泰隆尼亞共和國」。

加泰隆尼亞獨派雖在去年12月21日的議會選舉贏得135個議席，占絕對多數優勢，但至今仍未能組成新政府。

自治區議會12日將集會，任命新的主席，但因遭監禁的獨派領袖桑傑士（Jordi Sanchez）是唯一候選人，結果如何還不確定。桑傑士若要宣誓就職，必須獲准離開監獄，但這似乎不太可能。