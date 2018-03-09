非婚姻聖戰 印度最高院裁定哈迪雅婚姻有效

印度最高法院昨天否決克勒拉（Kerala）高等法院判決，裁定曾因嫁給穆斯林轉換信仰而遭父親軟禁的哈迪雅（黑衣者），是出於自願出嫁，與丈夫的婚姻有效。（路透）

2018-03-09 00:13

〔中央社〕印度最高法院昨天否決克勒拉（Kerala）高等法院判決，裁定曾因嫁給穆斯林轉換信仰而遭父親軟禁的哈迪雅（Hadiya），是出於自願出嫁，與丈夫的婚姻有效。

印度最高法院由3位法官組成的合議庭昨天宣判，哈迪雅（Hadiya）與丈夫賈汗（Shefin Jahan）結婚是出於自由意願，克勒拉高院的介入屬於不合法，裁定哈迪雅與賈汗的婚姻有效。

印度最高法院上述裁定，等於認定哈迪雅的婚姻沒有所謂的「愛情聖戰」（love jihad）。

所謂的「愛情聖戰」，是指穆斯林男子透過與異教徒談戀愛，陰謀、誘拐異教徒女子改信仰伊斯蘭教。

原名阿修康（Akhila Ashokan）的哈迪雅在大學唸書時，於2016年1月離家，遭家人通報失蹤，12月與皈依伊斯蘭教與丈夫賈汗結婚，但遭信仰印度教的父親反對，把哈迪雅帶回軟禁在家中。

哈迪雅的父親向克勒拉高院提出婚姻無效訴訟，指女兒遭穆斯林男子以「愛情聖戰」誘騙，結婚非自主意願，克勒拉高院採納上述觀點，裁定哈迪雅與丈夫的婚姻無效。

但哈迪雅強調結婚是出於自願，並向最高法院提出上訴，同時要求脫離父母的「非法監護」，最高法院去年12月先裁定哈迪雅可離開父親的監護返校繼續學業，今天又裁定哈迪雅的婚姻有效。

在主張印度教至上的印度人民黨（BJP）在中央取得執政權後，激進印度教團體愈來愈活躍，指控穆斯林男子正發動「愛情聖戰」，而印度國家調查局（NIA）也以涉嫌恐怖主義，計畫調查哈迪雅和丈夫的婚姻。

但最高法院稍早曾表達意見認為，國家調查局無權調查一個成年女性出於自願的婚姻。