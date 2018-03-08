無視洛興雅種族清洗 翁山蘇姬遭撤回人權獎

翁山蘇姬對洛興雅人遭受的種族清洗無動於衷，讓美國大屠殺紀念館決定撤回她的魏瑟爾人權獎。（歐新社）

2018-03-08 16:24

〔編譯羅綺／綜合報導〕緬甸的少數民族洛興雅（Rohingya）不斷受到軍方壓迫，越來越多證據顯示他們遭受「種族清洗」。然而曾獲諾貝爾和平獎的緬甸領導人翁山蘇姬，卻對洛興雅屠殺保持非比尋常的沉默，她的政黨全國民主聯盟（NLD）甚至拒絕配合聯合國的調查。

綜合媒體報導，美國大屠殺紀念館（United States Holocaust Memorial Museum）今（8）日表示，6年前翁山蘇姬因為長年為緬甸的民主奮鬥，獲頒魏瑟爾（Elie Wiesel）人權獎。但今（8）日，他們決定撤銷頒給翁山蘇姬的魏瑟爾（Elie Wiesel）人權獎，因為在緬甸軍方對洛興雅穆斯林的種族清洗事件上，她沒有採取任何行動。

美國大屠殺紀念館曾寄信向翁山蘇姬表示：「近年來緬甸軍方鎮壓洛興雅人，我們希望在人類尊嚴和普世人權方面有貢獻、受到我們和許多人讚揚的你，能做點什麼以譴責和阻止軍方殘暴行為，並聲援洛興雅人。」但翁山蘇姬仍不為所動。

除了魏瑟爾人權獎，翁山蘇姬也在1991年獲得諾貝爾和平獎。如今同樣因為洛興雅問題，引發許多人批評，甚至質疑是否該撤回諾貝爾和平獎。

同樣獲頒諾貝爾和平獎的馬拉拉·優薩福扎伊（Malala Yousafzai）曾在推特上表示：「過去幾年，我一再譴責這種悲慘、可恥的對待。我仍在等同樣獲得諾貝爾獎的翁山蘇姬也這麼做。全世界都在等，羅辛亞穆斯林也在等。」