木星兩極風暴群對稱排列似披薩 驚呆科學家

近日朱諾號傳回最新的木星兩極照片，科學家驚訝的發現，木星南北兩極上都有著巨大的風暴群，透過紅外線成像，這些風暴如同披薩般，彼此整齊地呈幾何形排列，北極有8個風暴漩渦。（美聯社）

2018-03-08 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）投入10億美元（約新台幣300億元）開發的木星探測器「朱諾號」（Juno）再度傳回最新影像，木星兩極擁有巨大的氣旋風暴群，這些風暴群彼此周圍旋轉，呈幾何形排列整齊，令科學家大為驚嘆。

綜合外媒報導，朱諾號（Juno）自2016年7月起在木星軌道環繞，傳回許多人類從未見過的木星影像，近日朱諾號傳回最新的木星兩極照片，科學家驚訝的發現，木星南北兩極上都有著巨大的風暴群，透過紅外線成像，這些風暴如同披薩般，彼此整齊地呈幾何形排列，北極有8個風暴漩渦，南極則有5個，彼此相互圍繞旋轉，自朱諾號有觀測以來，這些風暴群從未消散。

在朱諾號的探測下，科學家發現木星的大氣層比原先所想像的更加厚實，其大氣層可能厚達3000公里，在大氣層底下，是由氫和氦組成的液態核心，但這液態核心卻像固態一樣旋轉。

對於這個首次曝光的木星兩極排列整齊風暴，科學家又驚又喜，對於這種自然而然所產生的對稱性感到驚訝，木星極點的奇怪又穩定地對稱究竟如何產生？朱諾號研究人員波頓（Scott Bolton）指出：「沒有人能猜到會有這一狀況，這真是一個驚喜」強調這些嶄新的發現，可以證明探索未知能為後代帶來更新的觀點。