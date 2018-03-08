嚼過的口香糖也能回收？英設計師將殘渣變新物件

收集來的口香糖重新加工後，可以製成咖啡杯、靴子等物件。（圖擷自推特）

2018-03-08 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕一般人在嚼完口香糖後都會直接吐掉，不過嚼過的口香糖其實還有其他的用處，英國設計師現在就發起「口香糖行動」，希望民眾將口香糖吐進專屬的回收桶，因為這些嚼過的口香糖其實還可以回收做成咖啡杯、鞋子等物品。

綜合報導指出，英國政府每年都要花5000萬英鎊（20.75億元新台幣）清理街上的口香糖，不過口香糖的主要成分是一種合成橡膠，自行車輪胎內胎所用的就是這種材料。

英國設計師布勒絲（Anna Bullus）因此發起了「口香糖行動」，她設計出一種口香糖專用的回收桶（Gumdrop），打算將收集來的口香糖重新加工、變成新的物件，而這個口香糖回收桶，本身也是用回收的口香糖所再製而成的。

布勒絲也在英國找到了一家願意合作將口香糖再製的廢物加工廠，回收的口香糖會被送到這裡先初步清理、濾掉雜質，然後放進粉碎機打成碎片，之後再與其他回收塑料聚合物混合。工廠經理也發現，其實用回收口香糖做成的混合物其實和一般原料沒什麼區別，加工時的技術參數也都相同。

過去英國溫徹斯特大學已在校園內安裝口香糖回收桶，然後將回收來的口香糖重新製成咖啡杯送給大一新生。