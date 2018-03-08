習近平紀錄片狂吹捧禁負評！ 美評論竟出現罕見1.1分

在中共大力宣傳動員下，愛國紀錄片「厲害了，我的國」上映7天，登上中國大陸電影賣座冠軍。（中央社）

2018-03-08 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國愛國紀錄片「厲害了，我的國」，內容讚揚國家主席習近平領導5年多來的「舉世成就」，這部電影上映7天，已經登上中國電影賣座冠軍，但這部紀錄片官方嚴禁負評，還有中國網友傳聞，電影都被政府官員包場、動員。

《中央社》報導，「厲害了，我的國」是由中國中央電視台、中國電影公司聯合出品，內容描述「習近平新時代中國特色社會主義思想」，並且推崇習近平的正確領導。中國官方大力宣傳，央視還推出人民幣300萬元（約新台幣1405萬元）的有獎徵答節目，成龍、吳京等知名影星現身首映會力挺，還有上百位明星在2日上映首日在微博PO文，號召民眾觀影。

網路上還流傳一份官方通告，中國廣電總局要求各家電影院，必須在上午、下午各有一場場次排映，不能允許出現幽靈場、午夜場、凌晨場的現象，還註明要各戲院聯絡當地國有企業包場的相關事宜。

中國官方還嚴禁負評出現，電影網站「豆瓣」的評分和評論功能被關閉，只留下媒體評分的部分。美國電影資料網站「網路電影資料庫」（IMDb）則出現罕見的1.1分（滿分10分），截至目前共有841人投票，792人投下最低的1分。有網友評論此影片，認為英文不應該取名叫Amazing China（厲害了，我的國），而是應該叫Amazing Winnie（厲害了，維尼熊）。