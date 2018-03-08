絕地搶救！ 敘利亞東古塔轟炸土堆中「挖出生還女嬰」

2018-03-08 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞東古塔一位女嬰遭轟炸後的建築碎石掩埋，竟奇蹟被救援人員活著「從石堆中挖出」，目前無生命危險。

綜合外電報導，敘利亞內戰衝突不斷，東古塔地區日前傳出被政府軍大轟炸，造成250名平民喪生，國際醫療團體難以進入該地區救援。但一位敘利亞民間防衛團體（Syrian Civil Defence）救援人員，阿拉布杜拉（Ismail Alabdullah）6日在其推特上貼出一影片，紀錄同組織的救援人員從遭轟炸建築的瓦礫堆中「奇蹟挖出一位生還女嬰」的影片。

影片中可見，救援人員將一位還在襁褓中的女嬰，從厚厚一層殘骸堆中「挖出來」，然後將她迅速帶往安全地帶。據報導，嬰兒目前處於穩定狀態，無生命危險。此影片則是在政府軍空襲東古塔和朝叛軍控制區砲擊，並經過5小時停戰期後拍攝。

國際紅十字會敘利亞事務發言人克里錫克（Pawel Krzysiek）對此影片表示，「影片顯示敘利亞的局面岌岌可危，這是一個絕望的故事，沒有一個孩子應該活在這種環境」。紅十字會也稱，他們得不到援助東古塔的准許，並稱該地的醫療狀況「將近崩潰，過去幾天有多家醫療機構遭到襲擊」。