沉迷找陌生人交歡 女子性癮纏身一度想輕生

美國德州女子唐妮（Jace Downey），患有「性上癮」的症狀，無法自己控制終日沉迷與陌生人尋歡，讓她生活亂序。（圖擷取自臉書）

2018-03-08 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一名女子唐妮（Jace Downey），患有「性上癮」的症狀，無法自己控制終日沉迷與陌生人尋歡，讓她生活亂序，她的成癮來源自幼小開始被父親性侵，她還一度為此想要輕生。

綜合媒體報導，現年30歲的唐妮從小父母離異，4歲開始由父親教養，並在5歲開始受到父親性侵，時間維持2年。唐妮表示，父親從小開始的性侵，導致她從5歲開始就有性幻想，開始充斥著性慾的生活，在各種場合與陌生人見面，並在公開場合與人發生性行為。

唐妮指出，「性上癮」讓她的生活變得糟糕，導致她在工作中會觀看色情片，她的辦公室四周都有窗戶，有可能被任何人看到，讓她差點失去工作、收入和健康，生活變得非常瘋狂。

唐妮說，「我現在開始意識到，自己之所以陷入巨大的危機，是因為沒有精神上的寄託，而且我在上癮的期間失去自我。」

對唐妮而言，從未在性的過程中感覺良好，她只是一直想去做這件事，生活變得糟糕、人也變得麻木，開始厭惡「性」這件事，因沒有人會內疚和感到有責任，因此她在2014年開始有自殺的念頭，幸虧她意識到可能是自己的身體出了問題，開始尋求醫療協助，並了解她的性上癮是來自從小父親性侵的關係。

唐妮在克服病症的期間，在一場喜劇表演中結識現在的男友威廉（William），她在與男友的相處之中，感受到「性」這件事原來也可以很美好，「這是一個美麗而獨特的東西」，是人天性的一部份，唐妮現在已經成為一名自我發展教練，幫助那些上癮或有其他困難的人度過困境。

唐妮從小父母離異，4歲開始由父親教養，並在5歲開始受到父親性侵，時間維持2年。（圖擷取自臉書）

唐妮指出，「性上癮」讓她的生活變得糟糕，導致她在工作中會觀看色情片，她的辦公室四周都有窗戶，有可能被任何人看到。（圖擷取自臉書）