月經準時卻懷孕！英女子送醫後才知「懷孕9個月」

夏洛特直到臨盆當天才得知自己懷孕。（圖擷自《HotSpot Media》）

2018-03-08 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國新堡有一名愛跑趴的女子夏洛特（Charlotte Thomson），3年前懷下前男友的孩子。由於月經一直都有準時報到，她因而直到腹痛送醫才得知自己懷孕；心理建設都還沒做好，3小時後就生下了女兒。

綜合外媒報導，現年21歲的夏洛特3年前和男友分手後，每天泡夜店狂歡，飲酒作樂，久而久之身體漸漸出現疲累的症狀。起初她不以為意，認為只是跑太多夜店的緣故；直到某天夏洛特肚子痙攣且大量出血，緊急送醫並照了超音波，醫生才告訴她她已經懷孕9個月。正當夏洛特驚魂未定，還來不及反應的時候，她就已經被推進產房，在恍惚的狀態下生下了女兒茉莉（Molly）。

夏洛特表示在懷孕期間不但腹部相當平坦，體重也沒有顯著增加，就連月經每個月都準時報到，因此她完全沒想過會懷孕。得知懷孕的當下她想著「爸媽絕對不會原諒我」，所幸父母非但沒責怪，反而非常疼愛這個孫女。夏洛特也強調，現在她不再去夜店了，為了茉莉她要努力工作，當一個稱職的母親。

夏洛特有段時間沉溺於夜生活。（圖擷自《HotSpot Media》）

現在夏洛特為了女兒不再去夜店，表示要好好工作養大女兒。（圖擷自《HotSpot Media》）