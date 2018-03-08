自家人也怕怕！107名眾議院共和黨議員聯名反對鋼鋁加稅

美國眾議院負責稅收、貿易等事務的籌款委員會主席布雷迪（右等）107名共和黨眾議員向白宮遞交聯名信，表達對提高關稅的憂慮。（彭博）

2018-03-08 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日宣布，將提高鋼鐵、鋁製品進口關稅，最快明天正式簽署，此舉恐引發全球貿易戰，連自家人有所質疑，美國眾議院107名共和黨眾議員今聯名致函川普，表此對此「深切擔憂」，敦促他調整相關做法。

綜合美國媒體報導，美國眾議院負責稅收、貿易等事務的籌款委員會（Ways and Means Committee）主席布雷迪（Kevin Brady）等107名共和黨眾議員向白宮遞交聯名信，表達眾多共和黨議員對提高關稅的憂慮，信中稱提高關稅加徵鋼鋁關稅可能會帶來意想不到的負面影響，損害美國的就業、製造業和消費者，建議總統只應對不公平貿易者採取徵收關稅措施。

布雷迪表示，支持總統採取強硬措施使美國和美國經濟更加安全強大，但同時也敦促其調整加稅計劃；報導指出，這封接近共和黨黨團會議人數一半的107名議員聯名信，今天就會遞交給川普，布雷迪也將與川普會晤，表達憂慮之意。

白宮內部對川普執意提高鋼鐵、鋁製品進口關稅意見分歧，首席經濟顧問、國家經濟委員會主任柯恩（Gary Cohn）於當地時間週二宣布辭職，外界普遍認為，柯恩走人的最主要原因就是不贊同川普的加稅計劃。