被爆性侵後神隱 南韓政壇明星今日將現身

安熙正今下午3點將舉行記者會，對性侵醜聞做出表態。（美聯社）

2018-03-08 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清南道知事安熙正日前被秘書金志恩指控性侵，震驚南韓政治圈，不過安熙正在事件爆發後僅在臉書撰文道歉，並宣布辭去道知事，停止一切政治活動，至今仍神隱，引起輿論撻伐。安熙正的親信、前忠南知事秘書室長申炯澈昨表示，安熙正即將在當地時間今日下午3點召開記者會，針對性侵醜聞做出表態。

根據南韓《韓聯社》報導，安熙正5日被爆性侵隨行秘書，令南韓各界震驚，而安熙正事後一度神隱，當天他通過親信發佈將聘請律師就此表態的消息。據了解，安熙正原本計劃通過親信表態，但有人指責「作為道知事至少應站出來向當地民眾道歉」，安熙正可能因此轉變態度，決定親自出面表態。

申炯澈接受訪問時指出，因考慮到會走法律程序，已經和安熙正商議聘請2至3人的律師團，具體內容將在確認後另行公佈，不過申炯澈強調，最重要的是不能對受害者造成二次傷害。

「#Me too」運動原為好萊塢製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性騷多位知名女星，而女星挺身而出，譴責性侵等犯罪行為，而「#Me too」運動近來也在南韓延燒，包括名導金基德、男星趙敏基、吳達庶等人都被爆出曾對女性騷擾，安熙正則是南韓第一個因「#Me too」運動而下台的政治人物。