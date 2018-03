俄雙面間諜恐接觸「神經毒」英媒疑毒劑來自實驗室

2018-03-08 10:50

〔即時新聞/綜合報導〕俄國籍前情報員斯克里帕(Sergei Skripal)日前和其女兒尤莉亞(Yulia Skripal)在英國接觸不明物質後雙雙倒下病危,經警方調查,兩人接觸到的物質應是用於毒殺的神經性毒劑。

綜合外電報導,英國警方調查4日發生的俄籍前情報員斯克里帕昏迷事件,發現斯克里帕及其女兒應是在接觸神經性毒劑後昏迷病危,在事發當時前去協助的一名警察也同樣中毒,目前住院觀察中。英國反恐部門助理處長羅利(Mark Rowley)7日表示,已確定斯克里帕接觸到的是何種毒劑,但現階段不公佈確切毒劑為何。羅利表示,「我們視此案為企圖以神經性毒劑行謀殺的重大事件」,也稱斯克里帕昏迷是被「針對性下毒」。

英國《太陽報》政治新聞編輯鄧恩(Tom Newton Dunn)則在推特上透露,有消息指出,斯克里帕接觸到的神經性毒劑「非常罕見,這種神經毒劑在世界上只有少數幾個實驗室可以生產」。但鄧恩同樣沒指出是何種毒劑。化武專家葛斯利(Richard Guthrie)表示,業餘者很難自行製造神經性毒劑,因其「需要專業知識和裝備精良的實驗室,不可能在自家中廚房生產」。

神經性毒劑為劇毒化學物質,通常通過口腔或鼻腔進入人體,也可透過眼睛或皮膚吸收。

Break: Sergei Skripal was poisoned by a very rare nerve agent, which only a few laboratories in the world could have produced - security sources confirm.