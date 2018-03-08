俄雙面間諜恐接觸「神經毒」英媒疑毒劑來自實驗室

英國反恐部門表示，俄國籍前情報員斯克里帕（Sergei Skripal）應是接觸到神經性毒劑後倒下。（美聯社）

2018-03-08 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄國籍前情報員斯克里帕（Sergei Skripal）日前和其女兒尤莉亞（Yulia Skripal）在英國接觸不明物質後雙雙倒下病危，經警方調查，兩人接觸到的物質應是用於毒殺的神經性毒劑。

綜合外電報導，英國警方調查4日發生的俄籍前情報員斯克里帕昏迷事件，發現斯克里帕及其女兒應是在接觸神經性毒劑後昏迷病危，在事發當時前去協助的一名警察也同樣中毒，目前住院觀察中。英國反恐部門助理處長羅利（Mark Rowley）7日表示，已確定斯克里帕接觸到的是何種毒劑，但現階段不公佈確切毒劑為何。羅利表示，「我們視此案為企圖以神經性毒劑行謀殺的重大事件」，也稱斯克里帕昏迷是被「針對性下毒」。

英國《太陽報》政治新聞編輯鄧恩（Tom Newton Dunn）則在推特上透露，有消息指出，斯克里帕接觸到的神經性毒劑「非常罕見，這種神經毒劑在世界上只有少數幾個實驗室可以生產」。但鄧恩同樣沒指出是何種毒劑。化武專家葛斯利（Richard Guthrie）表示，業餘者很難自行製造神經性毒劑，因其「需要專業知識和裝備精良的實驗室，不可能在自家中廚房生產」。

神經性毒劑為劇毒化學物質，通常通過口腔或鼻腔進入人體，也可透過眼睛或皮膚吸收。