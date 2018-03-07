梅根大婚預算翻倍！ 傳婚紗支出幾乎是凱特2倍

美國女星梅根·馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子將在5月19日大婚。（路透）

2018-03-07 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國女星梅根·馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子將在5月19日大婚，備受全球關注，據傳這場婚禮的預算已經暴增一倍，光是婚紗就高達40萬英鎊（約1600萬新台幣），幾乎是凱特王妃的2倍。

英國《每日郵報》報導，一名接近梅根的消息人士告訴英國LOOK雜誌，新娘裝扮的花費總計40萬英鎊，大部分的錢都花在婚紗上。消息人士說，梅根和其他新娘一樣為她夢幻大日子進行準備，「婚紗是最大的花費，現在婚禮預算已經翻了一倍」。

除了傳出婚禮費用相當高昂，據報，梅根也為婚後慶祝活動花費超過10萬英鎊。消息人士說，梅根將為蜜月支付12萬英鎊（約480萬新台幣），「這是她送給哈利的禮物」。

至於梅根的婚紗由誰設計，各方眾說紛紜，上個月，博彩公司押注哈利的未婚妻將跟隨凱特王妃的腳步，選擇英國品牌亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）的婚紗。

凱特王妃2011年大婚時，選擇亞歷山大·麥昆創意總監莎拉·伯頓（Sarah Burton）設計的婚紗，據報要價25萬英鎊（約1000萬新台幣），大約比梅根傳聞費用的一半多一些。