南北韓峰會4月登場 文在寅：暫不考慮放寬制裁

文在寅今日邀請南韓5大黨黨魁到青瓦台舉行午餐會。（歐新社）

2018-03-07 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓昨（7）日敲定4月在板門店的南韓方「和平之家」舉行領袖峰會，這讓金正恩成為韓戰後，首位踏上南韓國土的北韓領導人。南韓總統文在寅今日表示，這個地點是北韓選的，並提到南韓暫不考慮放寬對北韓的制裁。

《韓聯社》報導，文在寅今日邀請南韓5大黨黨魁到青瓦台舉行午餐會，針對特使團訪問北韓後鬆綁對北韓制裁的可能性，文在寅說，尚無為兩韓領袖峰會而放寬制裁的計畫。他表示，目前對北韓的制裁和施壓屬於聯合國安理會制裁，以及美國的單邊制裁，因此南韓無法單方面解除制裁，至於棄核、核凍結、飛彈問題和無核化等，不僅是兩韓的問題，也是美國和北韓，以及國際性問題。

在野黨「正義黨」首席發言人秋惠仙轉述，文在寅在會上也表示，不能容忍北韓擁核，最終目標是促北韓棄核；走哪一種無核化程序等問題，需要各黨派凝聚智慧解決，並與美國進行協商。

文在寅也提到，針對會談場所，南韓提出的候選地有首爾、平壤和板門店，北韓選擇了板門店。南韓《中央日報》指出，這讓金正恩將成為自韓戰以後，首次踏上南韓國土的北韓領導人。

有觀點認為，北韓此舉是試圖向國際社會傳達出金正恩是一位為改善兩韓關係而不惜前往南韓地區的、擁有決斷力的「大格局領導人」的印象。