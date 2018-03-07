印度3歲女童被強暴滿是血 5歲哥哥乞求對方住手仍沒用

印度3歲女童日前遭強暴重傷，引起國際矚目。圖為當地時間3月6日在印度新德里發起的抗議遊行。（歐新社）

2018-03-07 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度強姦案件頻傳，不論民間婦女團體如何抗議，外界如何譴責，仍抑止不了歪風。近日更發生一件泯滅人性的強暴案，一名中年清潔工，在巴士上強姦年僅3歲的女童，且女童5歲的哥哥當時在門外不停乞求對方住手，對方仍不為所動，女童最終被救出時已身負重傷，再一次震驚國際社會。

據《印度時報》報導，孟加拉首府加爾各答當地時間週一（5日），一名3歲女童遭到一名45歲清潔工人蒙納（Sheikh Munna）誘拐至路旁停靠的巴士上，對方在女童上車後，便鎖上車門，女童5歲的哥哥在外頭聽見妹妹尖叫聲後，立刻拍打車門希望男子放過自己的妹妹，但是對方不為所動。

哥哥見狀立刻跑回家求助母親，兩人再次來到巴士外，但仍無法救出女兒，女童母親的哭聲驚動附近鄰居，眾人利用工具撬開車門後，發現女童衣衫不整且意識不清的倒在座椅上，並大量出血，蒙納褲子與雙手上也都沾有血跡，群眾壓抑不住怒火，衝向前暴打對方。

警方到場後立刻逮捕蒙納，並查扣涉事車輛，請來專家化驗巴士上的血漬，並將受傷女童送醫。院方表示，女童身受重傷，明顯受到暴力對待，但應該不會有生命危險。