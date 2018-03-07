詭異！屋頂積雪落下 母子竟遭活埋慘死

屋頂積雪情境照，與本新聞無關。（美聯社）

2018-03-07 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國近日發生一起詭異意外，一對母子日前前往北加州滑雪勝地旅遊，返回住處時遭從屋頂落下的大塊積雪活埋，被發現時已雙雙喪命。

根據《華盛頓郵報》報導，這起意外發生在上週日（4日），50歲的佩坷維琪（Olga Perkovic）帶著7歲兒子古德斯坦（Aaron Goodstein）前往內華達州附近的滑雪勝地旅遊，當天下午她們即將回到住處時，有如一輛拖車般大小的積雪突然從屋頂朝下傾落，當場將2人活埋，深度直逼1公尺。

報導指出，佩坷維琪的母親與其餘家人在住處等不到她們回家，便報警求援，搜救人員鎖定附近的科克伍德滑雪場（Kirkwood Ski Resort）進行重點搜救卻遍尋不著。

當晚9點左右，1名鄰居經過該處時，意外發現滑雪手套一角從雪中露了出來，才意識到她們被壓在雪下，這名鄰居嚇得立即報警，但救護人員到場時母子均已沒有生命跡象，送院後雙雙宣告死亡。

針對這起詭異意外，當地警長週一（5日）表示遺憾，他說，氣溫升高時的確容易導致積雪從屋頂滑落，偶爾會有人因而受傷，但過去從未發生過積雪活埋民眾致死的案例。