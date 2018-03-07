打破遊戲業性別迷思 英企業鼓勵女性加入

2018-03-07 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名遊戲開發商Creative Assembly，倡導鼓勵女性加入遊戲產業，於南倫敦荷善（Horsham）的辦公室舉辦研討會。

《法新社》報導，2016年的研究，英國女性玩家雖占半數，但遊戲業從業人員僅19%是女性。英國獨立電玩遊戲開發商協會（Independent Video Game Developers' Association）負責人威爾森（Richard Wilson）分析，會出現這樣的懸殊差距，主要是因為較少女孩選讀科學、科技、工程與數學課程。

Creative Assembly旗下遊戲「全軍破敵：戰鎚」（Total War: Warhammer）首席技術視覺設計師阿茲哈（Jodie Azhar）認為遊戲業性別失衡，主要跟教育有關。例如，「我喜歡玩電玩，但我從來不知道開發遊戲可以是一個職業。我在學校從沒聽說過有這樣的工作」。

阿茲哈（Jodie Azhar）說：「我們想要消除大眾對遊戲業的誤解，像是『男性比女性還要容易在這個產業找到工作』，或『我媽媽叫我找一份真正的工作』。」阿茲哈也表示，為讓更多女性有機會接觸遊戲業，Creative Assembly也舉辦只限女性參加的研討會。

近年來英國有越來越多女性也加入開發團隊，英國目前有2000多家遊戲工作室，聘僱約1萬3000人，2017年遊戲業成長7%。伊沙曼說：「情況朝正確的方向前進。」她期盼，到了2025年，從事遊戲業的女性比例可達40%。