稱外遇協議總統沒簽字 A片女星今上法院控告川普

美國A片女星史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford），今上法院控告川普當時透過律師脅迫他簽署保密協議。（路透）

2018-03-07 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕本名為史蒂芬妮．克利弗德（Stephanie Clifford）的美國A片女星「狂暴丹尼絲（Stormy Daniels）」，爆出和當今美國總統川普有婚外情，曾經是川普常常召喚共度春宵的「小三」，她今日提出告訴指川普私人律師柯恩（Michael Cohen）2016年強迫她在保密協議上簽字，不准她公開談論「閨房秘事」，但這份協議川普本人根本沒有簽字，因此她有發言的自由。

據《CNN》報導，克利弗德在當地時間週二，向洛杉磯高等法院提交的起訴書中稱，柯恩使用了恐嚇和脅迫手段，迫使她在2016年簽署聲明，必須否認曾在2006年與川普有過性接觸。

但克利弗德指稱，川普本人從未在協議上簽字，宣稱這項協議無效，還說她有公開談論自己與川普關係的自由，因此要求法院宣布協議和附函無效且不可執行。

根據克利弗德委任律師艾維納提（Michael Avenatti）在推特公開的訴訟內容，克利弗德2016年10月28日以藝名簽下這份協議和附函，時間點非常敏感，就在美國總統大選前幾天。

今年1月中，川普私人律師柯恩與白宮皆否認川普與「狂暴丹尼絲有染」一事，但不久前柯恩又改口坦承，自己掏腰包幫川普代墊13萬美元（約新台幣380萬元）的封口費，而且川普至今還沒給他錢。