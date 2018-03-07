中共黨媒總編疑用推特 強國網友玻璃心碎怒吼...

2018-03-07 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共黨媒《環球時報》總編輯胡錫進，4日在中文版推特註冊帳號，不到1週便累計於8000名網友追蹤。部分人士質疑帳號真假，但更多是問翻牆是否經過「組織批准」，也有人直批，其行徑已違反中國法律。

《中央社》報導，胡錫進的首篇推文，便向大家自我介紹，「大家好。我是胡錫進，來推特的中文世界試水。海外華人和華僑如此之多，只要認同自己是炎黄子孫的人，我都願意交流」。

中國網友見狀，留言質問「能說下你是怎樣翻牆的嗎」、「胡公公翻牆，組織批准了嗎」、「（你）知道翻牆違法嗎」、「牆外空氣新鮮不？」、「不為你的後代想想嗎」、「會有被清算的一天」；部分人士質疑，這個是假帳號，不過「後來才發現是真的」。該篇貼文獲得逾700筆回應熱烈響應。

胡錫進指出，「哈哈，十幾個小時下來，初識推特中文世界，臭氣還是挺重的。不過，我會毫不留情地屏蔽那些罵髒字、搞人身攻擊的人，維護這個帳號的討論價值」；「剛來推特中文世界兩天，就有人偽造胡錫進的號，來黑老胡了。這好像是專業缺德公司幹的啊，那種公司沒准還糟蹋了台灣，或者美國納稅人的錢」。

報導提到，除惹來連連罵聲外，還引來自稱是本尊的山寨「胡錫進」不滿，質疑帳號被盜用。據悉，胡錫進除中文帳號外，早在2014年已註冊英文版本帳號，目前有4000多人追蹤。