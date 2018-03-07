iPhone被兒玩到要鎖47年...媽媽奇蹟解鎖啦！

陸女的iPhone前日因被兒子輸入太多次錯誤密碼，慘遭「停用」，還顯示要過47年後才能再度解鎖；不過前日她卻的iPhone奇蹟似出現密碼輸入畫面，再度復活。圖為陸女iPhone先前遭系統停用的畫面。（圖擷取自梨視頻）

2018-03-07 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名陸姓女子，日前將iPhone交給2歲的兒子玩，卻因連續輸入太多次錯誤密碼，而遭系統「停用」，顯示要過2千5百多萬分鐘，相當於47年後，才能再度解鎖；最近卻有奇蹟發生，陸女經多次嘗試輸入密碼後，iPhone竟「起死回生」，重新正常開機。

據《梨視頻》報導，陸女的iPhone因被兒子輸入過多錯誤密碼，慘被鎖機，還出現嚇人的停用訊息，要經過2千5百多萬分鐘，等同近47年，才能再度解鎖這隻iPhone，令陸女無奈又心急，連蘋果技術工程師也表示愛莫能助。

過了幾天，陸女仍鍥而不捨，嘗試「挽救」自己的手機，她在前（5）日發現，手機上竟跳出輸入密碼的畫面，依系統指示，小心翼翼輸入密碼後，手機日期跳回3月4日，奇蹟似復活。

這隻iPhone復活後，引起網友熱烈討論，有專家推測，可能是因陸女在手機系統被停用後，電池耗盡，又因開啟飛航模式，內部系統在無網路的情況下，巧妙地將手機系統時間重置至47年前，也就是1970年的1月1日。不過專家也稱，iPhone被停用47年的案例時在極為罕見，並再度呼籲民眾可在平時做好備份工作。