2018-03-07 14:16

〔即時新聞/綜合報導〕全球矚目的世界杯足賽將在6月於俄羅斯盛大登場,在倒數100天之際,官方特地拍攝一支宣傳短片,就連俄羅斯總統普廷都客串一腳,在克里姆林宮展現足下功夫。

國際足球總會(FIFA)近日在推特發布影片,邀集全球足球名將共同用足球「接力」,來宣傳在百日後登場的俄羅斯世足賽,當中包括英格蘭前隊長魯尼、巴西傳奇巨星羅納度、阿根廷傳奇球星馬拉度納、日本名將中田英壽等。

而在影片的最後,更找來了主辦國大家長普廷,穿著西裝,在克里姆林宮與FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)大秀足技對踢,甚至還用「頭錘」過招,誠意十足。世足賽將於6月14日到7月15日在俄羅斯進行,開幕戰將由地主俄羅斯迎戰沙烏地阿拉伯。

The FIFA #WorldCup - ???? days to go! pic.twitter.com/mAR82eZROm