全球機場服務品質調查 桃園國際機場獲排行第3

國際機場協會（ACI）昨公布2017年機場服務品質排行（ASQ）結果，在「旅客運量大於4000萬」等級的類別中，台灣桃園國際機場的服務品質榮獲排名第三。（資料直照，記者姚介修攝）

2018-03-07 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕國際機場協會（ACI）昨公布2017年機場服務品質排行（ASQ）結果，在「旅客運量大於4000萬」等級的類別中，台灣桃園國際機場的服務品質榮獲排名第三。

綜合報導，國際機場協會（ACI）昨（6）公布2017年機場服務品質調查（ASQ）結果，在「旅客運量」分類中的「旅客運量大於4000萬」等級，台灣桃園國際機場的服務品質獲得第三名。第一名為印度的英迪拉·甘地國際機場（Delhi Airport ）和賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場（Mumbai Airport ）；第二名為北京首都國際機場和上海浦東國際機場。

在「旅客運量和地區」分類中，北美地區的加拿大多倫多皮爾遜國際機場（Toronto Pearson Airport）、歐洲的羅馬菲烏米奇諾機場（Rome Fiumicino Airport）和亞洲的賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場皆名列第一。

2017年的機場服務品質排行，對全球85個國家、300多個機場進行調查，該調查收集旅客滿意度、機場服務績效指標，如登機手續、安全檢查、工作人員禮貌和等待區舒適度等資訊進行評比。