泰正妹志工穿短裙CPR卻挨轟 網：不必道歉

女志工不顧身穿短裙，只想著救人，跳上擔架對昏迷男子施行CPR。（圖擷取自臉書粉專「บิ๊กเกรียน」）

2018-03-07 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一處地區日前發生祝融之災，救難人員趕到後，立刻將陷入昏迷的一名男子送上擔架，並準備送上救護車，現場一位熱心的女志工見狀，不顧當天身穿短裙，立刻跳上擔架，對這名男子施行心肺復甦術（CPR），意外成為關注焦點。

根據《khaosod》報導，這名女子名為普莉亞，是一位慈善組織的志工，同時也在當地醫院擔任護理師，上月底她剛好在曼谷社區遇到火災現場，看到有男子被擔架抬出來，普莉亞毫不遲疑地跳上擔架，一路對男子施行心肺復甦術，希望能盡一己之力將男子從鬼門關救出。

不幸地是，男子最後仍回天乏術，不過普莉亞對男子施行心肺復甦的急救畫面也被網友錄下，更上傳至網路，短時間內引起熱議，只因當天她穿了一件黑色的連身短裙；畫面中可見，普莉亞在施行心肺復甦術時，白皙美腿外露，差一點就要走光，許多網友見狀，紛表示「穿著有點不合宜」、「姿勢不太雅觀吧」，也有男性網友直呼「女志工太性感，人美心也美」。

對此，普莉亞在臉書上發文，寫道「當時只顧著救人，完全沒考慮到穿著問題」，虛心接受網路上的批評聲浪，還向社會道歉；不少網友仍力挺她，「妳只是在做對的事，完全不用道歉」、「難道救人前還要先換衣服？」

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