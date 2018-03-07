原址有鳥類要孵蛋 德國一演唱會臨時換地點

鳥類學者發現演唱會位址為高達74種的鳥類孵育地，包括瀕臨絕種的雲雀，讓英明星歌手被迫換地點開演唱會。（德新社）

2018-03-07 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名歌手紅髮艾德（Edward Sheeran）原定於7月22日在德國埃森（Essen）一處機場旁開露天演唱會，8萬門票售罄，不過，環保團體發現演唱會現場有眾多鳥類產卵孵化的跡象，在抗議下演唱會決定改到20多公里外的杜塞爾多夫市（Düsseldorf）舉行。

綜合德國媒體報導，德國演唱會組織方宣布，英歌手紅髮艾德原定於7月22日在埃森機場旁舉辦的露天演唱會改到鄰近的杜塞爾多夫市，而異動原因是原定的演場會場地舉發現有眾多鳥類產卵孵化的跡象，鳥類學者發現該處為高達74種的鳥類孵育地，包括瀕臨絕種的雲雀，引發了動物團體對當地鳥類棲息地的擔心。

德國以及歐盟的物種保護法規十分嚴格，一旦受保護物種的棲息地受到威脅，大型工程、大型活動都有可能被直接否決。

原本演唱會主辦曾計劃在今年3月將這幾隻珍稀鳥類暫時遷移到附近的一片耕地上，埃森的環保局也一度許可了這一做法，引發抗議的聲浪，德國民間環保團體痛批此行徑「惡意觸犯聯邦法規」，強調「被遷移」的雲雀很可能會受到犬隻的威脅。

最後演唱會主辦妥協，雖然演唱會日期照舊，但地點改到20多公里外的杜塞爾多夫市，所有已購票的歌迷依然可以持票進場。