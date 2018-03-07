習近平稱帝得民意支持？ 外媒：徹頭徹尾的謊言

被外界視作習近平「稱帝」計畫的憲法修正案，將於11日投票表決。（歐新社）

2018-03-07 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會5日召開第13屆第一次會議，各界關注的廢除國家主席任期制的憲法修正案將於11日下午投票表決，中共高層曾多次強調，憲法修改內容在黨內外廣泛取得民意支持，但此說法遭外媒駁斥，稱其為「徹頭徹尾的謊言」。

根據美媒《自由亞洲電台》報導，中國人大常委會副委員長王晨曾指出，中共總書記習近平提出修憲案，國家主席今後可能無限期連任，是由廣大黨員幹部、民眾一致呼籲的結果，「充分體現黨的領導、人民當家作主、依法治國」等諸多成果。

《自由亞洲電台》引述美國紐約中文政論雜誌《北京之春》榮譽主編胡平的說法，稱此次人大修憲是以習近平為首的中共高層，公然且赤裸裸地踐踏民意、踐踏黨意更踐踏正當程序。

胡平進一步痛批，所謂修憲得到民意的支持，純粹是徹頭徹尾的謊言，恰好證明習近平身為「獨裁者」的本質，他解釋說，獨裁者的特點在於，一方面從不相信人民，但另方面卻又要假借人民的名義，證明自己是得到人民支持的。

此外，《自由亞洲電台》也隨機訪問了多名中國民眾，發現關於本次修憲的內容其實並未獲多數人關注，「他們（人民）基本上只關心眼前的事，關心具體生活、具體收入，或是物價有沒有漲這類的事情」。