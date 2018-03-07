約砲口罩正妹 完事才發覺「超驚人」急落跑…

中國浙江一名李姓男子利用手機軟體結識網友小麗（化名），因小麗傳給他戴有口罩的照片，認定他是「口罩正妹」，進一步向她約砲。（圖擷取自中國網路）

2018-03-07 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名李姓男子利用手機軟體結識網友小麗（化名），因小麗傳給他戴有口罩的照片，認定他是「口罩正妹」，進一步向她約砲，沒想到完事之後，才發現小麗根本就不是正妹，氣得沒付錢就趕緊落跑。

綜合媒體報導，兩人透過手機聊天軟體認識，進而相約開房，李男說好事後會付給小麗400元人民幣（約新台幣2000元）。完事後小麗睡著，李男還沒付錢就消失不見，小麗情急之下通報警察。

警方循線找到李男，他說不是不願意付錢，而是他有苦衷。李男表示，之前他看過小麗的照片，以為他是個美女，因為當時她帶著口罩，辦事的時候也是關燈狀態，後來他肚子餓了想去買宵夜，就用手機照了一下小麗的臉，沒想到看完之後「驚為天人」，深覺自己受騙，趕緊轉身離去。

李男和小麗已經構成中國賣淫嫖娼的違法行為，警方對李男做出行政拘留10日的處罰，小麗因主動投案懲罰從輕，行政拘留5日。小麗說，因為這也是她的第一次，如果知道自己的行為犯法，也不會傻傻的去報警。

網友譏笑，「沒看過賣淫主動投案的」、「服了簡直，人醜怎麼了？醜也是靠勞動吃飯好嗎？好過太多啃老族了！智商過人啊，哈哈哈哈哈哈」、「法律意識強，再說了誰沒第一次？就憑她的自我保護意識這樣女人將來必成大器」。