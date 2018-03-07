白宮幕僚1週2人閃辭 川普自豪：因為我追求完美！

美國總統川普（Donald Trump）的首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn），驚傳閃辭。（歐新社）

2018-03-07 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）去年就任後，至今已有多位幕僚離開白宮。最新一名為其首席經濟顧問柯恩（Gary Cohn），當地時間週二（6日）宣布請辭。白宮陷入一片混亂的風聲再起，稍早川普則在推特撰文駁斥。

川普表示，「又有新的假新聞論述，指稱白宮內部亂成一團。錯！政府官員來來去去的很正常，在做出最終決議前，我不只要進行強而有力的對話，還有一些人選想更動」，並替自己下了註解，「因為我總是不斷追求完美」，強調「白宮沒有傳聞所言般失能，相反地，充滿了滿滿的偉大能量」。

據悉，短短一週內，白宮已有兩名官員走人。其一為白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks），疑在眾議院作證時，向情報委員會透露，因工作所需會幫川普說謊捍衛，引起川普不滿，隔天隨即閃辭。

另人則為柯恩，除身為川普首席經濟顧問，同時也是國家經濟委員會主任，過去曾在高盛集團擔任營運長，這次請辭，疑與反對川普對進口鋼、鋁徵收關稅有關。消息一出隨即衝擊到市場，道瓊期指重挫逾400點，跌幅約1.6%；也讓外界再度質疑，為何川普團隊的白宮高層都無法久待。