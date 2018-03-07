校長兼撞鐘！美最小城鎮剩1人 她投給自己成為鎮長

84歲老婦艾勒（圖）1人管理整個小鎮。（路透）

2018-03-07 09:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國內布拉斯加州小鎮默諾威（Monowi）因人口大幅流失，全鎮目前僅剩1人，唯一的居民就是鎮長，她不但兼任會計、職員、酒保和圖書館管理員，每年還有繳稅給自己的小鎮。

綜合外媒報導，博伊德郡（Boyd County）的默諾威鎮在2010年人口普查時，人口就僅剩84歲老婦艾勒（Elsie Eiler）1人。艾勒原本與先生和2個孩子住在該鎮，孩子長大後搬到外地工作，先生也在2004過世，因此默諾威鎮的人口就此從2人銳減為1人，一下子少了50%的人口，還曾被認為是史上人口銳減幅度最大的紀錄。

雖然艾勒是當地唯一人口，她仍極力維持鎮上運作，除了日常文書工作之外，每年還會自辦選舉、製作文宣，最後再投票給自己，另外她也會依照法律規定提交道路養護計畫，而且繳交稅額和水電費。

艾勒表示，她雖然自己一人，但並不感到孤單，每天早上9點開到晚上9點仍有其顧客會光顧她經營的酒館，大多數都是認識了大半輩子的熟人，「這就像一個大家庭。來的顧客有第四和第五代的人。」有些人還是小嬰兒時，艾勒就認識了。現在這些老客人也會帶著各自的嬰兒來見她。

艾勒的2個孩子已為她生了5個孫子和2個曾孫，但她仍選擇一個人住在默諾威。她說，只要她還行有餘力，她就會住在這裡，這是她真正想待的地方。

艾勒表示，她雖然自己一人，但並不感到孤單。（路透）