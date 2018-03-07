解析習近平 《紐時》：吹捧之外 其實很神秘

中國國家主席習近平被評「神秘」，嚴控所有資訊，導致中南海成為一個「信息黑洞」。（法新社）

2018-03-07 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕中共最高領導人習近平究竟是怎樣一個人，除了媒體上刻意曝光的形象之外，幾乎找不到他決策過程及生活上的點滴，《紐約時報＞就以「神秘」來 容他，習近平主政時代，嚴控所有訊息外洩，中南海對一般民眾而言，就是個「信息黑洞」。

如無意外，中國人大將在本週完成修憲，取消國家主席任期制，現任主席習近平可望從此「無限」執政，被外界評為「登基稱帝」，《紐約時報》報導，已經65歲的習近平，在鏡頭前總是展現「親民」、「慈愛」、「政治精英」的一面，更在政府宣傳機構的描述裡，成為充滿愛心、打擊貧窮和腐敗的「偉大領袖」，更在國外建立一個新興超級大國威望。

但是，即使已經被吹捧的比擬中共創黨領袖毛澤東的地位，但「令人驚訝的是，除吹捧性的傳記外，外界對習近平作為一名領導人的生活知之甚少」。即使中國官方媒體播出的習近平過往，也都是不斷的重複播放，沒有新的內容。

紐時分析，「在公眾視野之外，習近平的思考和決定是極其保密的」，習近平主政，終結洩密現象，而這「既是忠誠，也是恐懼的反映」，中南海對普通中國人來說，是一個信息黑洞；而高度保密也助長中國權力的神秘感，容易形成封閉式決策，除了引發統治挑戰之外，更易導致中國無法預見的危機。

而事實上，這也足以解釋，習近平在擬取消任期制之後，外界強烈反彈的聲音，全面遭到禁止及消音。