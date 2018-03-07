朋友慫恿生吞活蛞蝓 害19歲橄欖球員終身癱瘓

澳洲男子巴拉德（Sam Ballard），19歲時他在一場狂歡派對中為了接受朋友的挑戰，活吞從花園裡抓來的蛞蝓，結果導致他終身癱瘓，需要他人24小時全天候照料。（圖擷取自太陽報）

2018-03-07 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲男子巴拉德（Sam Ballard），19歲時他在一場狂歡派對中為了接受朋友的挑戰，活吞從花園裡抓來的蛞蝓，結果導致他終身癱瘓，需要別人24小時的全天候照料。

綜合媒體報導，巴拉德2010年在雪梨就讀大學，是一名風靡校園的橄欖球員，在親友間被視為「所向無敵」的人，勇於挑戰一切。他在一次狂歡派對中喝了點紅酒，一名朋友慫恿他吃下從花園抓來的幾隻蛞蝓，「吃啊，看你敢不敢！」沒想到這幾隻蛞蝓，竟然改變巴拉德的一生。

巴拉德吃下蛞蝓後迅速暈倒，立即被送到雪梨的皇家北岸醫院，沒想到這次昏迷長達420天、四肢癱瘓，他被診斷出血液含有「廣東住血線蟲」（Rat Lungworm）。這種蟲會寄生在軟體動物裡面，如果人類或老鼠吃下被寄生的軟體動物，像是非洲大蝸牛、蛞蝓，就會讓線蟲進入體內，引發腦炎、腦膜炎，嚴重甚至可能死亡。

現年28歲的巴拉德被診斷罹患出嗜酸性腦膜炎（eosinophilic meningo-encephalitis），雖然他已經在醫院治療3年後出院，但仍然無法自己行動，經常癲癇發作，身體無法自行控制體溫，並需要透過鼻胃管灌食，母親凱蒂（Katie Ballard）必須全天候照顧他。

當時的橄欖球隊隊友始終在巴拉德的身邊為他打氣，他們也為巴拉德籌募巨額的醫療金費。