北韓釋非核化意願 美情報總監質疑

2018-03-07 05:04

〔中央社〕美國國家情報總監柯茨（Dan Coats）今天表示，在評估北韓據傳願意就非核化與美國會談前，華盛頓當局必須知道更多的訊息，不過他對北韓這項明顯的新提議抱持懷疑。

路透社和法新社報導，柯茨在參院軍事委員會「全球威脅」（Worldwide Threats）聽證會表示：「我對這一切十分懷疑。這也許是個突破，我非常懷疑。」

「如我所說，希望不斷出現，但是我們必須知道更多和這些會談有關的訊息，我們也會這麼做。」

「情報圈將繼續竭盡所能蒐集及評估和北韓情勢有關的訊息，我知道我們會談論這個問題。」

柯茨指出，美國歷任政府一再讓步，為的是讓北韓返回談判桌，北韓卻乘機爭取時間，發展核子威脅能力。

他表示，「光出一張嘴，誰都會」，北韓領袖金正恩「非常工於心計」。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長艾希禮（Robert Ashley）在同一聽證會表示，他對這項提議不持樂觀態度。

他在回答參議員問題時表示：「現在，我不和你們一樣抱持樂觀態度。這是某種需要證明的提議，因此我們要看看如何發展。」

他指出，聯合國和美國對北韓實施的嚴厲經濟與政治制裁，「已開始對北韓的戰備產生影響」。

美國副總統彭斯稍早表示，美國仍然致力於向北韓施加最大壓力，在平壤當局朝非核化採取行動前，這個立場不會改變。

川普對此項提議首先發推文表示，「我們將靜觀到底會發生什麼事」，隨後再發推文說，「多年來頭一遭，相關各方做出認真努力。全世界正在密切注視，或許只是虛假希望，但美國已準備好全力以赴，不論朝那一個方向發展」。

南韓特使團赴平壤會晤金正恩返國後表示，北韓願意與美國就非核化議題舉行會談，並將在對話期間暫停核武試驗。

率領特使團的青瓦台國家安保室長鄭義溶在記者會上說，兩韓下月底將在邊界停戰村板門店舉行逾十年來首次峰會。南北韓嚴格而言仍處於戰爭狀態，但自南韓上月主辦平昌冬奧以來，兩國間緊張情勢已急遽緩和。

首爾當局今天宣布，平壤當局願意討論放棄核武計畫，以換取美國的安全保證。

鄭義溶表示：「北韓明確表達朝鮮半島非核化意願，只要對它的軍事威脅消失，自身政權也獲得保障，就沒有理由持續擁核。」1070307。