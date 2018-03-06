佛教徒、穆斯林爆衝突 斯里蘭卡進入緊急狀態

斯里蘭卡因佛教徒和穆斯林爆發衝突，週二（6日）宣布全國進入緊急狀態。（路透）

2018-03-06 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡因佛教徒和穆斯林爆發衝突，週二（6日）宣布全國進入緊急狀態。

綜合外媒報導，過去1年，斯里蘭卡的佛教徒和穆斯林緊張局勢加劇，一些強硬的佛教團體指責穆斯林強迫人皈依伊斯蘭教，並破壞佛教遺跡。近期發生的反穆斯林暴動已造成2人死亡、數十座清真寺和房屋受損。

斯里蘭卡政府發言人加雅瑟卡拉（Dayasiri Jayasekara）表示，內閣特別會議決定，全國進入10天緊急狀態，以防止搜亂蔓延到其他地區。他指出，有人通過臉書煽動暴力，警告政府將採取強硬行動。

當局表示，這場暴動起始於康堤（Kandy）中部地區一名司機的喪禮，這名信仰佛教的僧伽羅人（Sinhalese）在與4名穆斯林發生爭執後沒幾天死亡。警方說，目前還不清楚雙方為什麼爭吵，但在喪禮後，僧伽羅暴徒襲擊了穆斯林的商店，週二稍早，一名穆斯林青年被發現陳屍在被燒毀的房屋內。

這是該國時隔7年再度進入緊急狀態，當局獲授權可逮捕和長期居留嫌疑人，政府可視需要布署軍隊。當局週一已派出軍隊和武裝警察到康提執行宵禁，目前已逮捕超過20人。

斯里蘭卡2100萬人口中，佛教徒約佔70%，穆斯林約10%，剩下大多為印度教徒。