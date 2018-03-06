兒子霸凌同學 嚴父直播管教方式惹議

兒子霸凌同學，美國父親直播分享他的管教方式後，引起網路瘋傳、網友熱議。（圖截自特霍西爾臉書）

2018-03-06 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕當你的孩子變成霸凌者，你會怎麼做？美國1名父親特霍西爾（Bryan Thornhill ）得知自己的兒子在校車上霸凌同學，決定給他難忘的經驗，父親安排兒子不能搭校車上學，改用跑步。

3月2日特霍西爾直播兒子被處罰的片段，外面下著小雨，兒子背著背包，戴起帽子，緩緩的跑向學校。特霍西爾一邊開車尾隨，一邊在直播中解釋為何處罰孩子：「好消息是他的速度維持在每小時約10公里。昨天早上他明顯對其他小朋友有點無禮，所以即使今天下雨，他也要去跑。」

處罰影片一出，引起網路瘋傳，網友們對特霍西爾虐待的處罰方式褒貶不一。有網友指出特霍西爾虐待，「你才是真正的霸凌者」、「怎麼忍心讓孩子在下雨中跑步」、「他感冒怎麼辦？」，但也有人稱讚他是好爸爸，「讓兒子學會負責是件好事」、「等到以後犯錯，再教育也來不及了」。

處罰影片意外爆紅，特霍西爾對此相當驚訝，「這很瘋狂！這影片受到大多人喜歡，但也不是每個人都能接受」，他也提出此事的看法，「身為父母應該幫助孩子長大成人前，如何面對生活，教會他們尊重和責任，不是過於依賴援助生存。」

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