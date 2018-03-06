捷克選出共黨人士擔任要職 多城市爆發示威

捷克眾多城市於5日晚上爆發民眾示威，抗議國會任命共產黨成員擔任議會監察機關的主席，憂心將會造成捷克民主倒退。（法新社）

2018-03-06 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕捷克眾多城市於5日晚上爆發民眾示威，抗議國會任命共產黨成員擔任議會監察機關的主席，憂心將會造成捷克民主倒退。

綜合媒體報導，捷克下議院2日選出捷克共產黨成員翁德拉切克（Zdenek Ondracek）出任捷克議會監察機關的主席，但由於翁德拉切克在捷克共產時代曾於警察機關工作，被指出曾在1989促成捷克民主化的「天鵝絨革命（Velvet Revolution）」中毆打示威民眾，此一任命造成捷克民眾極大的不滿。

許多民眾聚集在捷克首都布拉格等大城市，抗議翁德拉切克的任命，捷克民眾擔心翁德拉切克的上任會對捷克的民主造成威脅，1名經歷過「天鵝絨革命」的抗議民眾表示，「1989年我們為了民主站在這，今天我們又來到這裡，為了同樣的原因」。

外界指出總理巴比斯決定任命翁德拉切克是為了換取下議院共產黨員的支持，因為巴比斯所屬的政黨「不滿公民行動（ANO）」並不是多數政黨，巴比斯需要共產黨的支持。而巴比斯在4日也曾回應媒體將會考慮收回任命，但此回應不但沒有安撫民心，反而被民眾抨擊只是想煽動民心。