被問如何奪回邦交國 中國外交部：一個中國

2018-03-06 18:00

〔中央社〕針對中國大陸「奪回」台灣在非洲邦交國有何新作為，中國外交部發言人耿爽今天表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，中方願繼續在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作關係。

據中國外交部官網報導，今天的例行記者會上有媒體提問：「非洲還有一些國家與台灣有外交關係，為了奪回與這些非洲國家的外交關係，中方目前作了哪些努力？」

耿爽僅簡單回應說：「一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則也是時代潮流。中方願繼續在和平共處五項原則基礎上同世界各國發展友好合作關係。」

針對日本文部科學省公布的高中學習指導綱要修訂案，要求在高中生教育中加入釣魚台是日本「固有領土」、不存在領土爭議等內容。耿爽表示，中方已就此情況向日方提出嚴正交涉。

耿爽說，釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國領土的一部分，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。無論日方說什麼、做什麼，都改變不了釣魚台屬於中國的事實。中方鄭重敦促日方正視歷史和現實，以正確歷史觀教育年輕一代，避免給中日關係製造新的干擾。

至於美國航艦5日造訪越南，耿爽表示，中方對有關國家之間發展正常關係、開展正常合作不持異議。同時，中方希望有關合作能有利於促進地區和平、穩定與繁榮。（編輯：林克倫/張淑伶）