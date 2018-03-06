美研究年薪賺「這個數字」最快樂 再多恐降幸福感

2018-03-06 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕許多人都希望年薪越高越好，但是要多少才能夠有「幸福感」？美國研究發現，年薪收入9萬5千美元（約新台幣270萬元）最能給人在物質與心靈上的幸福感，再往上增加可能會使幸福感降低。

綜合外電報導，據美國普渡大學（Purdue University）心理科學系博士生賈伯（Andrew Jebb）研究，人若要在物質與心靈上兼具幸福感，以全世界而言，年薪需達到9萬5千美元，6萬美元到7萬美元之間（約新台幣175萬元到205萬元）的年收入則能維持心靈上的幸福感。但是不同的地點則有差異，如在澳洲和紐西蘭，理想的年薪為12萬5千美元（約新台幣360萬元），拉丁美洲和加勒比地區則為3萬5千美元（約新台幣102萬元）。

然而，研究指出，一旦個人收入達到上列的幸福門檻後，再增加恐導致生活滿意度下降，情緒幸福感降低。研究人員指出，在金錢滿足了購買必需品和支付賬單等基本需求後，人們就會開始互相比較彼此的社會階級，如自問「和其他人比起來，我過得如何？」，最終導致會降低人們的幸福感。

賈伯的研究團隊利用蓋洛普對164個國家，170多萬成年人的調查數據進行研究，該研究於今年1月8日發表在《自然人類行為》（Nature Human Behaviour）雜誌上。