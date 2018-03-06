多倫多「後院養雞」終於合法了 試行條件不少

加拿大多倫多一項為期3年的「後院養雞」試行計畫即將上路，但規定還不少。（法新社）

2018-03-06 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，養雞不是什麼新鮮事；在加拿大多倫多，一項為期3年的「後院養雞」試行計畫即將上路，但規定還不少。

綜合媒體報導，多倫多大多數人家都有後院，但過去養雞是違法行為，還會面臨罰款，「後院能不能養雞」的爭議吵了多年後，多倫多議會終於在去年秋季以23票對14票，通過為期3年的「後院養雞」試行計畫。

試行計畫在本週五啟動，直到2021年3月，多倫多市有4個地區可以在後院養雞，但不能養公雞，只能養4隻至少4個月大的母雞，且不是拿來吃，而是生產雞蛋供自家食用，雞蛋也不得出售或送人，還必須註冊母雞並定期檢驗。

市議員米哈維（Joe Mihevc）表示，多倫多終於加入溫哥華、芝加哥、紐約和洛杉磯等城市，允許民眾在後院養雞，這計畫對城市農業來說，是一個重大發展。他表示，民眾越來越希望能吃到自家後院生產的雞蛋，並把母雞當成寵物。

去年10月，反對後院養雞的人士在議會投票前指稱，雞可能將沙門氏菌等傳染病傳給人類，也可能產生噪音和氣味；若缺乏適當照顧，也將危害動物福祉。

《都市農夫：城市食品生長歷險記》的作者強生（Lorraine Johnson）則指出，母雞很適合都市環境，許多行為問題是在大規模、擁擠的工業化農業情況下產生，在安靜的後院並不存在這些問題。