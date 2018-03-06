君無戲言！ 杜特蒂真的招待凱旋而歸的反恐士兵去香港

菲總統杜特蒂去年親赴戰場勉勵前線官兵，向他們保證，只要打完這場仗，就可以攜家帶眷免費遊香港，他兌現諾言已招待4個梯次官兵出國玩。（路透）

2018-03-06 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕親伊斯國份子去年5月23日攻佔菲律賓南部大城馬拉威（Marawi），菲國軍隊圍剿雙方激戰多時，菲總統杜特蒂多次親赴前線為士兵們打氣，並向他們承諾打完這場仗就免費招待他們出國，收復馬拉威後，杜特蒂真的實現承諾。

據菲律賓媒體《GMA NEWS》報導，菲律賓陸軍發言人比亞努維瓦（Louie Villanueva）受訪時指出，不同單位共150名反恐士兵，於2月最後一週到香港遊玩，「機票、住宿都由政府招待，還有零用錢，這是總統的承諾。」

這是第4梯公費出國的士兵，第1梯次是去年10月底，17個營的營長隨同杜特蒂到東京訪問，女兵則到香港；第2及第3梯次都是到香港；發言人說：「士兵們留下美好回憶，士氣高昂。」

去年馬拉威戰事正酣，為鼓舞與恐怖分子纏鬥數月的政府軍，菲律賓總統杜特蒂親赴前線視察，並對官兵發表談話，他希望士兵們在圍剿恐怖份子時不要急躁，穩紮穩打，要士兵們好好地活下去，因為還有很多驚喜等著這些士兵。

杜特蒂向士兵們保證，只要打完這場仗，將獎勵他們帶著家人或伴侶免費前往香港旅遊，他甚至還開玩笑說，「如果你不想去香港，也可以與女星一起吃飯。」