南韓成職場性騷大國 5年來案件暴增3倍

南韓各界性騷行為屢見不鮮，過去5年職場性騷案就暴增3倍之多。南韓女性示意圖與本文無關。（歐新社）

2018-03-06 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕受到歐美「#MeToo」的影響，越來越多南韓女性勇於站出來面對性侵害，從女檢察官在電視公開指控上司性騷擾、娛樂圈多名男星被爆出過去的性醜聞，乃至於政壇明星安熙正4次強暴女秘書下台謝罪。事實上，韓國各界性騷行為屢見不鮮，過去5年職場性騷案就暴增3倍之多。

據《韓聯社》報導，南韓婦女勞工聯會在首爾等10個主要城市，設立女性諮詢單位「平等線」，去年共接受692個的性騷、性侵案諮詢，比起2013年的236次增加約3倍，也比2016年的454次多出52％左右。

而且，遭受性騷的受害者出面舉發後，有63.2％的人遭到打壓和職場歧視，比2015年增加34％。她們往往會被管理階層無理由懲罰、集體霸凌或解雇。

資料顯示，南韓職場性騷的受害者以20歲以上未滿30歲的女孩最多，占了總數的48.4％，30歲以上女性則為28.3％、50歲以上的女人也占了13.4％。至於加害者方面，63.6％都是公司前輩下手、17.4％則為社長伸狼爪、12.2％是男同事、4.2％為客戶。