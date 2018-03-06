海星末日！ 寒流「東方野獸」過後 大量海星屍體鋪滿沙灘

西伯利亞冷氣團侵襲歐洲後，有民眾發現大量海星屍體被沖刷上英國東南部的海岸。圖為海星示意圖。（美聯社）

2018-03-06 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲在本月初遭有「東方野獸 （Beast from the East）」之稱的西伯利亞冷氣團侵襲，使許多歐洲地區6年來的氣溫跌至新低，造成交通混亂，約有48人死亡。近日英國有民眾目擊，在英國東南部的海灘上，有大量海星屍體被沖刷上岸，看起來就像「海星末日」。

綜合外電報導，上週歐洲遭西伯利亞「東方野獸」冷氣團侵襲，不只造成交通混亂與民眾死亡，有人發現，數不清的海星等海洋生物遺體在寒流過後，被沖刷上英國東南部肯特郡（Kent）的海灘。47歲的野生動物愛好者麥克蘭（Lara Maiklem），在上週日（4）拍下了海星屍體佈滿海灘的景象貼上臉書，並稱這個場景看起來就像「海星末日」。

除了海星外，麥克蘭發現被沖上岸的還有魚、海膽、龍蝦、海鷗及其他鳥類的屍體，另包括人的假牙。麥克蘭表示，盡管「東方野獸」讓許多野生動物死亡，她和其他民眾仍盡可能在屍體堆中尋找是否有倖存的生物。

麥克蘭的照片獲2435人按讚，1527次分享。有網友回應指出，這些大量死亡的海星是自然現象，即使沒有「東方野獸」來襲也會發生。