樓上住戶小孩太吵 她提告獲賠434萬！

英國女銀行家芙拉迪（Sarvenaz Fouladi），不滿倫敦高級公寓的樓上住戶小孩太吵，決定提出告訴，最後至少獲賠10萬7397英鎊（約新台幣434萬元）。（彭博）

2018-03-06 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕住在公寓若碰到鄰居發出噪音，難免都會受到影響。英國38歲女銀行家芙拉迪（Sarvenaz Fouladi），不滿自己在倫敦高級公寓的樓上住戶小孩太吵，氣得一狀告上法院，最後至少獲賠10萬7397英鎊（約新台幣434萬元）。

據《鏡報》報導，和母親同住的芙拉迪表示，樓上夫婦的孩子們把整棟公寓當成自己的房子，在她要價260萬英鎊（約新台幣1億元）的住處上面大吵大鬧。小孩除了在木頭地板上亂跑之外，還會用力丟玩具和球拍，讓她的天花板傳來像操場一般的噪音，一天之內最多能吵7個小時。

芙拉迪認為，無論是孩子玩耍或是洗碗等日常活動，都破壞了她住所的平靜，而且這家人在搬遷進來時，沒有得到租賃公司的同意就開始裝潢，破壞了原本的地板構造卻沒有做任何噪音防護，因此她決意向樓上夫婦提告。

審理此案的法官帕菲特（Nicholas Parfitt）指出，這些噪音日復一日，就客觀標準來說的確造成其他住戶的困擾。帕菲特說，無論是這對夫婦或是原本的房地產公司，都有責任在木頭地板上鋪放地毯，最後判處樓上夫婦須賠償10萬7397英鎊，而且在防噪工程完成之前，每天都要再多賠40英鎊（約新台幣1616元）。