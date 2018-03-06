BBC記者北京街訪滿臉問號 路人竟稱習登基是「民主」...

習近平即將稱帝，中國民眾接受採訪時，屢屢稱此為「民主」。（歐新社）

2018-03-06 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕習近平離稱帝越來越近，中國人大預計11日就會投票表決，討論是否廢除憲法中的國家主席任期限制。英國廣播公司（BBC）記者麥克唐納（Stephen McDonell）特地來到北京街頭，訪問中國民眾對於習近平當上終身領導人的意見，竟然有多名路人跟他說這是「民主」，讓麥克唐納當場滿臉問號。

據《BBC》報導，一名身穿少數民族服裝的少女被訪問時，面帶微笑地說「這是新時代的需求。」一位大媽則強調，這是為了國家的長治久安。麥克唐納隨後採訪一個大叔，他說習近平無任期限制「挺好的、民主」，因為每個人的意見都可以表達。

麥克唐納滿臉不解，連忙詢問大叔「你不怕給一個人那麼多權力嗎？」大叔則說「這是大家要選的嘛，大家選出來是什麼就是什麼的。」麥克唐納追問「那你要選什麼？」大叔回應「我現在還不能告訴你！」便離開現場。

麥克唐納接著採訪到一名穿著少數民族服裝的婦人，她直說習近平沒了任期限制非常好，「體現了國家的民主」，讓《BBC》記者無言以對。

麥克唐納最後找上一個西裝阿伯，阿伯說習近平此舉對中國的發展非常好，因為始終是一個政權一直走。被問到是否會擔心極權時，阿伯連說不會，因為這樣「非常民主，中國特色的民主權力，是大家選出來的。」