強國低俗婚鬧又來！ 新郎團竟把女玩到麻痺昏迷...

中國陝西西安一名牛姓女子，日前參加婚鬧活動時，為阻止新郎兄弟團搶新娘，遂堵住房門，沒想到卻被重摔在地。（圖翻攝自《西部網》）

2018-03-06 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕怎麼玩成這樣？中國陝西西安一名牛姓女子，日前親友結婚擔任小幫手，參加婚鬧活動時，為阻止新郎團搶新娘，遂堵住房門，沒想到卻被攔腰抱起、頭部撞門框後，摔倒在地，當場半身麻痺，隨之陷入昏迷送醫。

陝西《西部網》報導，牛女經救治後人已清醒，所幸身體檢查無大礙。牛女憶述，她記得昏倒前的最後影像，是企圖大玩婚鬧遊戲的兄弟團衝進屋內，她與妹妹為免新娘被搶，奮力頂住房門不給入。

報導指出，牛女透露，未料，新郎兄弟團不只將她抱起來，還「拽著我的脖子、頭髮，直接把我摔到地上去了，至於怎麼到地上去的，我不知道」，隨後她感覺到身體一部分，出現麻痺症狀，「脖子感覺就跟動不了一樣」，還來不及反應就失去意識。

報導提到，牛女坦言，先前就曾看過誇張婚鬧的相關新聞，但這次竟然被摔到暈，讓她驚魂未定，直呼成年人應有能力控制自身行徑，這種惡劣風俗，該予以制止。

報導引述，牛女家屬氣憤難平地說，那種玩法不僅「太暴力了」，令人難以接受，當天還正值人家大喜之日，「弄成那樣也不太好」。