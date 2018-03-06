日皇夫婦將訪與那國島 傳想遠眺「掛念的台灣」

日本天皇明仁和皇后美智子將在27日至29日訪問沖繩，還會首次前往距離台灣約110公里的日本最西端島嶼與那國島。（法新社資料照）

2018-03-06 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁和皇后美智子將在27日至29日訪問沖繩，還會首次前往距離台灣約110公里的日本最西端島嶼與那國島。東日本大地震時，台灣對日本的捐款居各國之首，兩國互動密切，但由於台灣與日本沒有邦交，日皇希望在訪問與那國島時眺望台灣。

日本《共同社》報導，日皇的84歲同學明石元紹透露，2016年3月在東京舉行的學習院初等科同學聚會上，日皇屢次向台灣同學詢問，「不知台灣的人們如何看待日本。」

報導提到，東日本大地震發生後，台灣向日本捐款約200億日元（約新台幣60億元），在各個國家與地區中居首，且民間的交流十分熱絡。但是日皇的出訪必須由政府決定，要訪問沒有建交的台灣，幾乎不太可能。

明仁將於明年4月30日退位，這次可能是最後一次在位期間出訪沖繩，並預計在28日搭機首次訪問與那國島。日皇的同學期待地說，「這可能是他掛念的地方吧，但願他能從與那國島眺望（台灣）。」

宮內廳官員表示，日皇訪問與那國島的目的並非台灣，但也說，「當然如果能看上一眼，可能會很高興」。