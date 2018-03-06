佛州通過新法案 教師受訓132小時可持槍到校

佛州參議會當地時間週一通過新的槍枝法案，將允許教師經過132小時訓練後，就可攜槍到學校，此法案引發爭議，就連該校教師也反對。（美聯社）

2018-03-06 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州瑪喬利史東曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）上月14日發生大規模槍擊案，造成17名師生死亡。佛州參議會當地時間週一通過新的槍枝法案，將允許教師經過132小時訓練後，就可攜槍到學校，此法案引發爭議，就連該校教師也反對。

佛州參眾兩院的兩個委員會提出一個全州範圍內的新法案，將允許教師攜槍進入教室，州參議院週一進行表決以20票贊成、18票反對過關，州眾議院尚未針對此法案展開討論，提案需要在參眾議院都表決通過，然後由州長簽字以後才能生效。

這項法案除允許經訓練132小時後的教師與學校職員攜槍到校之外，還將槍枝購買年齡從18歲提高至21歲、禁售撞火槍托、要求絕大部份槍枝交易必須有3天等待期等，但並未直接禁止擁槍，另部分家長和學生不滿。

此法案計畫被稱為「學校元帥」（school marshal），共需要花費6700萬美元執行，來自邁阿密的民主黨眾議員奧利瓦（Jose Oliva）日前曾就此法案表示，「校內受過良好訓練的持槍人將是最後一道防線。」不過州長日前表示反對教師在校內擁槍，因此州長是否簽字引發外界關注。